Involuzione Rai | Torni a fare servizio pubblico | dice Pier Silvio Scontro tra il dg Rossi e Augias

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Mediaset cresce, la Rai arranca. Ma "non mi permetto di dare giudizi",diplomaticoBerlusconi, in un'intervista a Renato Franco sul Corriere della Sera. Eppure i numeri sono chiari. Nelle 24 ore Mediaset sul totale individui arriva al 38,3 per cento di share, mentre la Rai è al 35,3 per cento: significa più 0,5 punti per la rete privata e meno 1,7 per la tv di stato rispetto all’’anno scorso. Nella fascia 15-64, il target commerciale, il distacco balza a 11,5 punti: Mediaset al 41,1, Rai al 29,6. E poi ci sono le pedine che Cologno Monzese ha "scippato" a viale Mazzini, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Oltre a quelle che la Rai si è persa da sola: Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata e, appena annunciato, Corrado. "Abbiamo cambiato passo dal 2020 dopo l'emergenza Covid", ...