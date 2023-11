Inter | la doppia missione di Bisseck | alla prima da titolare

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Grazie a tutti per i messaggi e l'affetto ricevuti negli ultimi giorni. Farò di tutto per tornare più forte. Forza ragazzi...

Si tratta di Toloi dell'Atalanta, espulso perammonizione nel corso della sfida con l', e di Rabiot della Juventus e Kabasele dell'Udinese che erano in diffida e hanno ricevuto un altro ...

Champions League, Salisburgo-Inter: dalla doppia finale all’andata, i precedenti fcinter1908

Inter, missione doppia a Salisburgo: per gli ottavi di Champions e per... lo scudetto - Sportmediaset Sport Mediaset

Prima della sfida di quest'anno, si contavano due precedenti tra le due squadre, entrambi conclusi con una vittoria per l'Inter. E si tratta di sfide che evocano ricordi come carezze, poiché ...Come riferisce Gazzetta, La Signora cerca rinforzi per gennaio: l’Inter, che è impegnata su più fronti, ha una rosa più profonda di quella bianconera, costruita invece ...