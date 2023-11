Inter | Inzaghi vara il turnover | tre mosse a sorpresa per il Salisburgo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In vista del match di oggi contro il, il tecnico dell’potrebbe proporre una formazione rimaneggiata Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in vista del match di Champions League di questa sera traed, Simonepotrebbe stupire tutti. L’idea del tecnico nerazzurro è quella di lanciare tre giovani nella massima competizione europea: Carlos Augusto, Davide Frattesi e Yann Bisseck, che insieme sommano 311 minuti nella massima competizione europea.

Commenta per primo All'stasera non serve fare grandi calcoli: se vince col Salisburgo, è agli ottavi di Champions .vuole portare avanti un cammino fino a qui perfetto con tre vittorie nelle prime tre partite; ...

Arnautovic, per Inzaghi e per l’Inter è come un nuovo acquisto Tuttosport

Le scelte del tecnico nerazzurro e di Struber: dentro anche Bisseck e C. Augusto. Simic guida l'attacco austriaco ...In Spagna dicono che il campione potrebbe considerare ormai chiusa la sua storia con il Barcellona: Marotta spera di farlo arrivare a zero ...