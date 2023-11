Intelligenza artificiale | Barachini | Il buon giornalismo sarà l' argine all' omologazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un cambiamento epocale è in atto, bisogna prenderne averne la consapevolezza e lavorare affinchè sia funzionale all'uomo. E' questo il filo conduttore che ha il dibattito organizzato ieri da Adnkronos, nel 60esimo anno dalla sua fondazione, relativo all'. Una giornata per approfondire rischi e opportunità di una tecnologia che di fatto può rivoluzionare il mondo, ma che ha anche i suoi risvolti negativi. “Stiamo lavorando per dare tutti gli elementi di analisi su rischi e opportunità agli editori e al mondo dell'informazione per arrivare a delle linee guida che consentano al settore di difendersi dalle ricadute negative, anche sui livelli occupazionali – ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'Editoria, Alberto-. Solo il...