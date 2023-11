Insegnante ferito da uno studente a Roma | colpito da due pugni sul volto

Uno studente , 17 anni, hauncon due pugni sul volto. L'alunno però sarebbe stato colpito per primo da uno schiaffo datogli dal docente. L', 52 anni, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, ...

Incendio a scuola, a fuoco un tabellone: feriti due insegnanti e un alunno. Tra le ipotesi spunta una bravata di un ragazzino Orizzonte Scuola

Collegno, incendio a scuola: feriti un allievo e 2 insegnanti. Forse è stata una bravata La Stampa

Uno studente, 17 anni, ha ferito un insegnante con due pugni sul volto. L’alunno però sarebbe stato colpito per primo da uno schiaffo datogli dal docente. L’insegnante, 52 anni, ha perso l’equilibrio ...La donna era stata portata all'ospedale di Bolzano, dove purtroppo è morta il 2 novembre. A perdere la vita Margareth Zelger Stafler, un'insegnante di scuola superiore in pensione. Aveva insegnato per ...