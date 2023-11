Indi Gregory | il padre | “Italia ultima speranza | non staccate spina ora”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’per mia figliaè davvero l’. Nonlaora”. Così Dean, il papà di, la bimba inglese di 8 mesi colpita da una gravissima malattia degenerativa mitocondriale. L’uomo, in un’intervista a ‘Repubblica’, parla del caso sul quale oggi, alle 15ne, il giudice inglese Robert Peel potrebbe di nuovo decidere di terminare l’esistenza della piccola “per il suo miglior interesse”. Dean, 37 anni, e sua moglie Claire, 35, giorni fa lo hanno impedito ai medici. Stavolta, nonostante l’intervento dell’e la cittadinanza concessa aper farla trasferire al Bambino Gesù di Roma, potrebbero staccare laalla ...

'L'Italia per mia figliaè davvero l'ultima speranza. Non staccate la spina ora'. Così Dean, il papà di, la bimba inglese di 8 mesi colpita da una gravissima malattia degenerativa mitocondriale. L'uomo, in un'intervista a 'Repubblica', parla del caso sul quale oggi, alle 15 italiane, il ...

Il pensiero dei vescovi, in un comunicato sul sito della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, va alla famiglia, alla estenuante battaglia legale condotta, per settimane, dai genitori di Indi