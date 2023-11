Indi deve morire | Sospendere supporti vitali | verdetto choc del giudice inglese La reazione dei genitori

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Diventa sempre più intricato il caso diGregory, la bambina di soli 8 mesi che soffre di una malattia mitocondriale degenerativa incurabile. Neanche la cittadinanza-lampo conferitale dall'Italia per consentirle il trasferimento all'ospedale Bambin Gesù di Roma ha sbloccato la situazione, dato che il Regno Unito non le permette di lasciare il Paese. L'ultimo sviluppo è particolarmente significativo: ilRobert Peel ha deciso che il supporto vitale della neonata sarà rimosso domani, giovedì 9 novembre, a partire dalle 15 italiane. Idipresenteranno ricorso, ma nel frattempo non sono riusciti a convincere ildell'Alta Corte di Londra almeno a far tornare a casa la bambina per il trattamento di fine vita. Secondo il...