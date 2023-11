Incidente a Cusano Milanino | investito pedone di 83 anni

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unstradale ha coinvolto unquesta mattina a. Il fatto è avvenuto alle 7,01 all’incrocio tra via Sormani e via Ninfea, un’arteria cittadina solitamente frequentata a quell’ora da pendolari e residenti. Undi 83è statoda un veicolo in transito. I dettagli precisi sull’accaduto sono ancora al ...