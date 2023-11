Incidente a Catania | Chiara Adorno morta a 18 anni travolta sulle strisce da uno scooter e poi un' auto attraversando con il fidanzato

(Di mercoledì 8 novembre 2023) A, la 18ennein un tragicostradale avvenuto martedì sera in viale Andrea Doria. Secondo le prime ricostruzioni la giovane è stata investita mentre attraversavapedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico del

...Rettore dell'Università diFrancesco Priolo per chiedere un intervento urgente a tutela della popolazione studentesca che ogni giorno vive e attraversa la circonvallazione di. A ...

Catania, travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali: morta 18enne TGCOM

Tragedia a Catania, coppia falciata sulle strisce pedonali: morta una ragazza di 18 anni, ferito gravemente un uomo La Sicilia

morta ieri sera a Catania, nel tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali. Nell’incidente sono rimasti feriti, in maniera non ...Una studentessa universitaria di 18 anni, Chiara Adorno, è morta in un tragico incidente a Catania. La giovane, originaria di Solarino, nel siracusano, stava attraversando la strada sulle strisce pedo ...