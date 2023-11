Inca Cgil | “In emergenza Covid rilevante attività per infortunio non denunciato”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Durante l’sanitaria dovuta alla pandemia,è stata l’dell’per il ‘Riconoscimento dell’non’ che negli anni immediatamente precedenti, non era particolarmentee che invece a partire dal 2020 ha subito un’impennata (+402,9%), legata alle numerose segnalazioni dida-19. E’ quanto emerge dal Bilancio sociale 2022 del Patronato presentato oggi al Cnel. “Con il Decreto Cura Italia n. 70 del 17 marzo 2020 l’infezione da, contratta in occasione di lavoro, è stata indicata comesul lavoro, e l’si è da subito attivato per portare a conoscenza i lavoratori ...