In migliaia fuggono dal nord di Gaza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Aumenta il ritmo di civili palestinesi in fuga dalla zona di combattimento neldi: lo ha reso noto l'Onu, nel consueto aggiornamento. Ieri sono fuggite circa 15mila persone, rispetto alle 5mila di lunedì e alle 2mila di domenica, ha spiegato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il...

I palestinesi portano con sé i loro averi, mentredalle loro case ad Al - Jalil nel 1948 ...da parte dei coloni israeliani e delle forze di sicurezza e imprigionando centinaia didi ...

Israele si prepara all'invasione di Gaza mentre i civili fuggono Internazionale

Evacuazione Gaza ActionAid

L’islandese racconta la genesi del pezzo che sta per pubblicare con la popstar spagnola, non un inno ambientalista ma la nuova versone di una canzone d’amore rimasta negli archivi perché troppo pop ...Gli afghani i che vivono in Pakistan stanno fuggendo a causa della repressione del governo pakistano. Gli afghani che vivono in Pakistan devono ora lasciare il paese volontariamente o affrontare l’arr ...