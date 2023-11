Imprese | Istat | nel III trimestre registrazioni +3 | 6% | fallimenti +5 | 4%

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (askanews) – Il numero complessivo didi nuovesegna nel terzoun aumento pari al 3,6% su base congiunturale, dopo la diminuzione rilevata nel periodo precedente. Il numero complessivo diaumenta del 5,4% rispetto alprecedente e dell’11,4% rispetto al terzodel 2022. Lo ha reso noto l’. Sul fronte dellel’unico settore che risulta in diminuzione è quello dell’industria in senso stretto, in calo del 2,5%. Gli aumenti maggiori sono quelli dei trasporti (+8,6%), dei servizi di informazione e comunicazione (+6,6%), del commercio (+5,9%) e delle costruzioni (+5,5). Anche rispetto allo stessodello scorso anno, le ...

Su base congiunturale, il numero complessivo di registrazioni di nuove imprese segna nel terzo trimestre un aumento pari al 3,6 per ...A settembre sono in crescita le vendite al di fuori dei negozi e quelle della grande distribuzione. Per quest’ultima continua l’andamento positivo, già evidenziato nel corso dell’anno, trainato dalle ...