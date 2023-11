Immobile rilancia la Lazio Feyenoord sconfitto 1-0

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Lasi prende la rivincita sule centra un successo pesante nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. All'Olimpico i biancocelesti s'impongono 1-0 grazie alla zampata di capitannel recupero della prima frazione: grazie a questo successo la squadra di Sarri sale al secondo posto del Gruppo E a 7 punti, a -1 dall'Atletico Madrid capolista e a +1 sugli olandesi scivolati in terza piazza. A due giornate dal termine della prima fase, con il Celtic inchiodato a quota 1 e ormai praticamente spacciato, resta comunque tutto aperto e in bilico per i primi tre piazzamenti. I biancocelesti approcciano la gara con convinzione e carattere provando subito a portare pericoli verso l'area ospite, ma senza trovare molta fortuna. Dopo un avvio difficile, invece, gli olandesi riescono a guadagnare ...

Immobile, dopo il gol allo scadere contro la Fiorentina ... League VITTORIA – La Lazio vince una partita importantissima contro il Feyenoord e si rilancia in ottica qualificazione agli ottavi di ...