Imma Tataranni 4 si farà? Cosa accadrà nella nuova stagione | le prime anticipazioni

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 novembre 2023)4 – Sostituto procuratore vedrà la luce? Gli ottimi ascolti conseguiti dal terzo capitolo non lascerebbero intendere altro. La serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice potrebbe dunque regalare nuove sorprese: ecco leindiscrezioni. Lo scorso lunedì 16 ottobre, la terzadi– Sostituto procuratore ha chiuso con il quarto e ultimo appuntamento. La serie ha ottenuto ampio consenso di pubblico, interessando oltre 4.8 milioni di telespettatori, pari al 27,6% di share. Ottimi numeri, soprattutto in un momento in cui i prodotti destinati alla messa in onda televisiva sembrano arrancare. “4” si? – VelvetMagIl finale di, intitolato Il ...