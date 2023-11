(Di mercoledì 8 novembre 2023) Leggi Anche Papa Francesco: 'La Chiesa è aperta a tutti, anche a gay e' L'occasione per questa apertura rivoluzionaria arriva dalle risponde ad alcuni quesiti posti al Dicastero da mons. José ...

Nel caso di bambini o adolescenti con problematiche di natura transessuale, se ben preparati e disposti, questi possono ricevere il Battesimo', è l'indicazione del. Un trans può essere anche ...

Il Vaticano apre a trans e gay: possono essere testimoni di nozze, madrine e padrini TGCOM

Il Vaticano apre, sì battesimi e padrini per trans e gay - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Di Gian Guido Vecchi Allo stesso modo possono essere madrina o padrino a un battesimo o testimone di un matrimonio CITTÀ DEL VATICANO Ma una persona transgender può… Leggi ...(Adnkronos) – Il Vaticano apre ai trans affermando che potranno essere battezzati così come fare, così come i gay, da padrini o testimoni di nozze. Lo ha stabilito il Dicastero per la Dottrina della ...