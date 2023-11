Il Surrealismo di Brian Kirhagis per evidenziare la necessità di ritrovare un profondo dialogo tra essere umano e natura

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il vivere contemporaneo conduce spesso l’individuo a immergersi in una realtà utilitarista, in cui tutto ciò che sembra assumere maggiore importanza è il correre verso obiettivi materiali, accumulare ricchezza, inseguire scopi che non conducono a evolvere l’interiorità bensì si limitano a donare l’illusione diimportanti sulla base di ciò che si può possedere; gli artisti in questo contesto appaiono come una voce fuori dal coro poiché attraverso la loro unica sensibilità riescono a mettere in evidenza tutto ciò che l’uomo tende a tralasciare, distratto dalle mille luci dell’effimero che viene indicato come unica cosa che conti davvero. Dunque attraverso le immagini dei creativi è possibileun contattoche induce l’osservatore ad analizzare con un punto di vista diverso tutto ciò che gli ruota intorno e che ...