Il ritorno di Marta Fascina | tailleur nero e cover di Silvio | “Mio dovere essere qui | ma non sto bene”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Da aprile, quandoBerlusconi era stato riato al San Raffaele di Milano,non si è più fatta vedere in Parlamento. Ha vestito i panni della moglie sofferente per la malattia del marito, poi quelli della vedova in lutto dopo la sua morte, ma per tutto questo tempo il suo posto nell’Aula della L'articolo proviene da Il Difforme.