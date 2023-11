(Di mercoledì 8 novembre 2023) A distanza di mesi dsua ultima apparizionesi rivede in pubblico edei Deputati. A mesi di distanza, l’ex compagna di Berlusconi, che si è chiusa nel lutto dopo la morte del Cavaliere, è tornata a farsi vedere. La compagna di Silvio Berlusconi è entrata dal corridoio dietro l’Aula, accompagnata dal capogruppoPaolo Barelli e da Tullio Ferrante, sottosegretario ai trasporti. Capelli raccolti e tailleur nero, a chi le chiedeva come si sentisse nel tornare a Montecitorio,non ha risposto limitandosi a sorridere. Laè stata l’ultima compagna di Berlusconi e quest’ultimo le ha lasciato 100 milioni di euro. A chi le ha chiesto come stesse ha risposto: “Va così. Ma dovevo essere qui“. ...

Una storia di passione ealle radici La storia die Marco è un esempio di come la passione per il cibo possa guidare un viaggio di scoperta culinaria in tutto il mondo . Dopo aver ...

Il ritorno di Marta Fascina alla Camera dopo la morte di Berlusconi : «Mio dovere esserci per onorare il mandato» Corriere Roma

Marta Fascina, il ritorno in Parlamento: “Sto così, ma è un mio dovere esserci” la Repubblica

Cuffia e microfono: venerdì, al Teatro Comunale e alla Galleria Leonardo da Vinci, si apre la Festa del Podcast ...Soltanto dopo il voto di fiducia al decreto Caivano lascerà lo scranno, per poi tornare e partecipare alla commemorazione per le vittime del maltempo in Toscana. Anche oggi sarà a Montecitorio. E a ...