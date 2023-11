Il referendum sull’aborto in Ohio e gli altri risultati dell’Election Day

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) «Gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere le loro libertà fondamentali, e la democrazia ha vinto». Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, commenta così l’esito delin, dove il cinquantasei per cento degli elettori ha scelto di inserire in costituzione un emendamento che impedisce allo Stato di interferire nelle «decisioni riproduttive» dei cittadini. Il riferimento non è quindi solo all’interruzione volontaria di gravidanza, ma anche alla contraccezione e ai trattamenti di fertilità. Il, inoltre, ha abrogato una legge – approvata dal congresso dell’– che vietava l’aborto dopo circa sei settimane, un periodo spesso troppo breve per rendersi conto della gravidanza. L’è così diventato il settimo Stato americano a ...