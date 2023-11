Il peculiare regolamento dei conti sulle piattaforme digitali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un’azienda statunitense si rifiutava di pagare un fornitore del Bangladesh, sostenendo che la consegna non era conforme alle aspettative. La somma di denaro in gioco era irrisoria per gli standard statunitensi, ma in Bangladesh poteva sfamare una famiglia per una settimana. Il fornitore aveva intentato un’azione contro il cliente. Ora stava a Zara Khan esaminare le prove, ascoltare le argomentazioni delle parti e giudicare. Ma Khan non era una giudice: era un’agente di risoluzione delle controversie che lavorava per un’importante piattaforma commerciale digitale. Non aveva alcuna formazione legale vera e propria. Veniva da un ambiente piuttosto modesto e aveva lavorato come assistente virtuale prima di ottenere questo incarico temporaneo. L’azienda tecnologica l’aveva istruitaleggi del proprio mercato e le aveva insegnato in che modo applicarle a diversi tipi di ...