Il Napoli non spicca il volo | solo 1-1 con l’Union Berlino che veniva da 12 sconfitte di fila

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ancora un mezzo passo falso per ilin casa. La squadra di Garcia prosegue nel suo momento di appannamento tra le mura amiche, dove non vince addirittura dal 27 settembre, infrasettimanale contro l’Udinese, poi quattro partite con due pareggi e duetra Real Madrid, Fiorentina, Milan e per l’appunto Union. I tedeschi, che per giuntano da un’incredibile serie negativa di dodiciconsecutive, non rubano nulla, anzi, ma ottengono un buon pareggio, il primo punto nel girone, che può dare morale alla squadra di Fischer, che se fossimo in Italia sarebbe stato esonerato da un pezzo. Gli azzurri, invece, si leccano le ferite: vincere sarebbe stato fondamentale per poter arrivare alle ultime due partite, verosimilmente, con la possibilità di qualificarsi per gli ottavi ...