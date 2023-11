Il Milan torna in corsa in Champions | battuto 2-1 il Psg

Commenta per primo Theo vola, Giroud segna e Maignan para: ilbatte il Paris - Saint Germain ein corsa per gli ottavi di Champions. E poi c'è Leao, gigantesco. Per una volta, l'imitazione è migliore dell'originale Mbappé. È il portoghese a rimettere ...

Il Milan torna ad esultare in Champions League e lo fa battendo 2-1 una big come il Paris Saint Germain grazie ai gol di Rafael Leao e Olivier Giroud. Una nottata da sogno per i tifosi rossoneri che ...Stefano Pioli ha parlato a Mediaset dopo il match di Champions League Milan PSG. Ecco le sue parole. PARTITA DA BIVIO – «Era la partita da bivio per la stagione della Champions. Ci può dare fiducia, ...