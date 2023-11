Il Milan si gode Loftus-Cheek | si può vivere anche senza Tonali

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Quando in estate Geoffey Moncada e Giorgio Furlani cedettero Sandroal Newcastle per 80 (o giù di lì) milioni di buoni motivi, e poi firmarono Rubendal Chelsea consegnandogli subito la maglia numero 8, i tifosiisti insorsero, spade protese verso il quarto piano di Casa. Oggi tutti sono qui a ricredersi (e non centra ovviamente – almeno, non solo – i guai con la giustizia sportiva che hanno coperto l’ex centrocampista rossonero).si sta mostrando per quello che è sempre stato: un centrocampista da top club. Ieri contro il PSG a San Siro è risultato uno dei migliori in campo: il motore di una Formula Uno. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola regala un’immagine della serata di Rubs perfetta: “Accelera con tutta ...