Il fronte atlantico non perdona | dove arriva la batosta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La brevissima tregua meteorologica è praticamente già finita. Secondo il sito 3bmeteo il peggio sta perre. Nelle prossime ore torneranno pioggia e neve anche a basse altitudini e grossi quantità di pioggia cadranno anche nelle zone recentemente colpite dalle forti alluvioni. Me vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nelle prossime ore. Tra giovedì 9 e venerdì 10 i primi a pagare il prezzo della perturbazione saranno le zone tra il Mar Ligure e l'alto Adriatico. Rovesci e temporali anche intensi si estenderanno alle regioni centrali tirreniche, in particolare Toscana e Lazio. Gli accumuli di pioggia potrannore fino a 50/60mm anche nelle zone colpite dalle recenti alluvioni. Relativamente salve saranno le zone orientali e meridionali. Buone notizie per chi ama lo sci. Nevicate abbondanti, infatti, ci saranno su Alpi e Prealpi, ...