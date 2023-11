(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Abbiamo consigliato al governo italiano di anticipare l’aggiustamento e di essere più ambizioso, nonché di pensare anche a riforme distrutturali e favorevoli alla, che nonpreviste nella bozza di2024?, è la valutazione lapidaria del direttore del Dipartimento europeo delinternazionale, Alfred Kammer, espresse nel corso della presentazione delle nuove previsioni economiche per l’Europa. Per l’Italia, ha aggiunto, “sarà importante avviare un percorso favorevole allae aumentare la produttività, questa è la questione chiave. Pertanto sosteniamo un aggiustamento difavorevole alla”. Nel frattempo ilha confermato le stime di ...

Lo ha detto il direttore del Dipartimento europeo delinternazionale, Alfred Kammer, presentando il Regional Economic Outlook per l'Europa. ( LA CRESCITA ) La manovra Per l'Italia '...

Il Fondo monetario boccia la legge di bilancio: “Non ci sono misure per la crescita economica” Il Fatto Quotidiano

Fmi: nella bozza della manovra non ci sono riforme per la crescita Sky Tg24

Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato ieri una proposta che prevede un aumento del 50 per cento ...Lo ha detto il direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alfred Kammer, presentando il Regional Economic Outlook per l’Europa. Per l’Italia “sarà importante avviare ...