Il fisico e climatologo Antonello Pasini | “Una parte della destra non capisce che la lotta per l’ambiente non è ideologia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Quello che questa unadi questanonè che laal clima non ha una connotazione ideologica. In altre parole, il contrasto alla crisi climatica non va contro nessun valore, né di ‘sinistra’, né di. Anzi, chi crede nella competizione e nel mercato deve sapere che senzaal riscaldamento globale con buona probabilità non potrà fare più nulla. Per questo l’azione per il clima dovrebbe essere trasversale”.del Cnr a Roma e docente di Fisica del clima all’Università di Roma Tre, ne è convinto da tempo: la scienza dovrebbe dare indicazioni alla politica su come mettere in campo un’azione di lunga durata. Domenica 12 novembre, nel corso ...