Il fidanzato morto e adesso la tragedia di Gaia | chi è Betti | la donna che guidava nell’incidente

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un terribile dejavu quello diSonsirie, indagata per lo schianto sulla Laurentina dove ha perso la vitaMenga. Per la 33enne sono rimpiombati, nella notte di sabato, i fantasmi del passato. Quel passato bastardo che nel 2021 le aveva strappato l’uomo della sua vita. Il compagno della, Simone Capitani, erain un incidente sul lungomare di Torvaianica.LEGGI ANCHE:Menga morta in auto a 13 anni, svolta nell’indagine: chi c’era al volanteviveva nel dolore per la morte del“Ho bevuto un bicchiere di vino, forse uno e mezzo… era buio e oranon c’è più”. CosìSonsirie racconta quella terribile notte tra le lacrime e i singhiozzi. La 33enne sabato sera stava guidando la Golf presa ...