Il disastro di Cancun

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Uno, due, tre, quattro. I numeri enormi, bianchi sui seggiolini neri rendono semplice la conta degli assenti all’Estadio Paradisus di Cancún. Il design dei posti della sede delle WTA Finals in Messico è talmente infelice da sembrare malizioso: una visione crudele per le tenniste che a ogni cambio di campo si trovano davanti i vuoti. Uno, due, tre, quattro. Diventa un gioco nel gioco contare i seggiolini tra un’interruzione e l’altra della partita, per il vento furioso o per i temporali. A volte, soprattutto per le doppiste, è più facile contare i presenti. L’Estadio Paradisus sorge a poche centinaia di metri dalla spiaggia, circondato da palme, esposto alle correnti dell’oceano. In Messico siamo verso la fine della stagione degli uragani – che va da giugno a novembre – e insieme al forte vento, dal mare arrivano piogge scroscianti e brevissime. Il Paradisus non ha un tetto, è in ...