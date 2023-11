Il disagio degli ucraini che da due anni vivono con la guerra addosso

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il 24.02.2022 ci hanno tolto un braccio e una gamba. Il dolore è stato atroce, quasi insopportabile. Ci sono voluti mesi per fermare l’emorragia, poi altri mesi per far chiudere la ferita. Di notte ci svegliavamo per fantomatici dolori per un braccio o una gamba mancanti, sembrava di averli ancora, sembrava di sentirli aggrappare allo schienale del letto o camminare a piedi nudi nel prato. Il piede sinistro forse lo avrebbe potuto ancora fare, ma la realtà del letto è diversa da un prato verde. Sono passati altri mesi e in un modo o nell’altro siamo arrivati alla fisioterapia, abbiamo dovuto imparare a camminare con un piede solo e a mangiare con un braccio solo. Ci sono stati dei momenti di rabbia e a volte anche momenti buffi in quella palestra, dove eravamo tutti mutilati. E poi il ritorno a casa dove tutto era così familiare, ma per un corpo monco anche piuttosto ostile. Mesi e ...