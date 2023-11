Il Diavolo Veste Prada | come finisce il film?

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ilcon Andy che torna a New York dopo la trasferta a Parigi e torna insieme a Nate. La ragazza ottiene anche un postogiornalista al Mirror e saluta il suo ex capo, Miranda, che però fa finta di non vederla. Quest’ultima sale in auto e, ora che nessuno può giudicarla, abbozza un sorriso per aver visto la sua allieva aver fatto carriera. La trama delruota attorno alla figura di Andrea Sachs (Anne Hathaway), una ragazza che si è appena laureata e ha bisogno di trovare un lavoro e per questo si proponeseconda assistente della direttrice della famosa rivista di moda, Runway. Effettivamente riceve il posto, ma non sa nulla né di capi di abbigliamento né di quali possano essere le sue mansioni. Sotto la ferrea guida della ...