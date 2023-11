Il Diavolo Veste Prada 2 si farà? La risposta di Anne Hathaway sul sequel

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il2 non vedrà mai la luce secondo la protagonista del primo capitolo, Anna, perché l’idea di quel film era di promuovere una storia incentrata su una rivista cartacea e al giorno d’oggi è tutto digitale. Va detto però, che del libro da cui è tratto il film, esiste già unletterario scritto da Lauren Weisberger. Il primo film si ispirava al romanzo di Lauren Weisberger e al periodo in cui la scrittrice ha lavorato come apprendista della spietata (e iconica) direttrice di Vogue America, Anna Wintour. Weisberger ha poi rilasciato un librodal titolo La Vendetta, in cui Andrea ed Emily si alleano per creare una propria rivista di moda e contrastare lo strapotere di Miranda Priestley. A quel punto i ...