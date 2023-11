Il decreto Caivano al vaglio finale

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Incassata la fiducia alla Camera, ilsi appresta a compiere l'ultimo passaggio, con il via libera definitivo da parte di Montecitorio. Ilè stato varato dal governo all'indomani dello stupro di gruppo avvenuto nel comune campano a opera di alcuni minorenni ai danni di due ragazzine di 10 e 12 anni. Teatro degli abusi, un centro sportivo abbandonato, il Delphina, all'interno del Parco verde di, la più grande piazza di spaccio d'Europa, uno dei luoghi più degradati dell'hinterland di Napoli e al centro di interventi di riqualificazione previsti proprio dal testo. Con il provvedimento il governo interviene non solo sul degrado della cittadina, ma anche con una 'stretta' attraverso norme ad hoc sui reati commessi da minori. Tra le novità, il carcere per i genitori che non mandano i ...