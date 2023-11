Il Csm nega al pm del processo Diaz l’incarico di pg di Genova | era l’unico candidato | ma la destra “resuscita” lo sfidante con un cavillo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Enrico Zucca non sarà il nuovo procuratore generale di. Il Consiglio superiore della magistratura ha bocciato la candidatura del pm titolare delsulle violenze della Polizia alla scuola, attualmente sostituto pg nel capoluogo ligure, nonostante (almeno secondo una parte dell’assemblea) fosse luiaspirante legittimato a correre per la carica. Al suo posto, con 18 voti contro 11, è stato nominato Mario Pinelli, già sostituto in Cassazione e dal 2021 procuratore generale di Campobasso. Una scelta che secondo i sostenitori di Zucca è frutto di una forzatura normativa: in base al Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, infatti, la domanda di Pinelli perera da considerarsi decaduta nel momento in cui il, dopo averla fatta, ha accettato ...