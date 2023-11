Il cognac e la carota Lo show di Gasparri | che sbeffeggia Ranucci in Vigilanza Rai

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il conduttore di Report Sigfridoè stato convocato in commissioneRai per parlare della sua trasmissione. Ad accompagnarlo un gruppo di sostenitori - un piccolo corteo organizzato dall’associazione Articolo 21 - tra cui Giuseppe Conte. "Mi aspettavo più seguaci – lo prende in giro– è stata una marcetta di 40 persone". E ha aggiunto mostrando una bottiglietta: "Le ho portato un cordiale se ha bisogno di coraggio…".si è rivolto poi al direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini: "Cosa pensa di un certo modo di fare giornalismo? Lei che pensa dei telefiguranti, messi di spalle, come il presunto parlamentare di Forza Italia? – ha chiesto il senatore a proposito del servizio sull’eredità di Silvio Berlusconi – Poi c’è il telericiclo, come l’inchiesta su Urso andata in onda decine ...