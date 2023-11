Il Centenario di Nonna Mela | Alessia Marcuzzi Festeggia con Affetto e Partite di Burraco

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 8 novembre 2023)e la celebrazione del secolo di vita ditrasforma le sue storie personali in momenti di condivisione pubblica. Non è usuale per lei aprire le porte della propria sfera privata, tuttavia quando decide di farlo, si tratta sempre di ricorrenze significative. È il caso del compleanno della sua amata, che oggi, 8 novembre, tocca il traguardo straordinario dei cento anni. Un omaggio social per la nonnina La conduttrice ha scelto di omaggiare suacon un post speciale su Instagram, dove ha pubblicato una tenera immagine e un video che la ritraggono. “E sono 100!!! Auguri! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti ...