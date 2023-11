Il capitale umano motore dell’innovazione e della competitività | due eventi dedicati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ideati e promossi da due studi di commercialisti bresciani e altrettanti bergamaschi nell’anno di Bergamo BresciaitalianaCultura 2023, ospiteranno relatori prestigiosi e storie di imprese che, con successo, hanno messo le persone al centro dei loro progetti. Appuntamento giovedì 9 novembre a Brescia e venerdì 10 novembre a Bergamo Formare nuovi giovani talenti, attrarli verso le professioni che puntano all’innovazione. Trattenere i talenti già formati e puntare sull’aggiornamento continuo delle loro competenze, al passo con l’evoluzione tecnologica. Favorire la partecipazione sempre maggiore delle donne. Concepire il successopropria attività imprenditoriale come il successo delle persone che vi fanno parte,comunità in cui sono inserite e del territorio in cui vivono. In una parola, ...