Il bidello ha contaminato il cibo della mensa scolastica con saliva | feci | urine e candeggina | arrestato

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pubblicato il 8 Novembre, 2023 Undi una scuola elementare del New Jersey è statocon l’accusa di avere messo, urina enel. Lo riferisce il Mirror. Il 25enne, Giovanni Impellizzeri, è accusato di vari reati per la manomissione dipresso la Elizabeth Moore School nel distretto scolastico di Upper Deerfield. Le indagini che hanno portato alla scoperta choc sono partite dopo una segnalazione, in cui si evidenziava che il collaboratore scolastico aveva pubblicato sui social dei contenuti in cui sembrava compiere atti sessuali con oggetti inanimati all’interno dell’edificio. I post segnalati alla scuola hanno fatto sì che venisse coinvolta la polizia che ha avviato ...