I trans potranno essere battezzati - svolta del Vaticano. Ok a gay padrini e testimoni di nozze

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La Chiesa è aperta a «tutti, tutti, tutti». Non sono passati che pochi giorni dalla fine del Sinodo sulla Sinodalità dove si è discusso (anche) di gender, coppie...

Il Vaticano apre ai transgender affermando che possono essere battezzati così come fare da padrini o testimoni di nozze, così come i gay. Lo ha stabilito il Dicastero per la Dottrina della Fede. "Un transessuale, che si ...

Ora anche persone trans potranno ricevere il battesimo. In più occasioni, Papa Francesco ha parlato della Chiesa Cattolica come di una casa, un cuore pulsante capace di ospitare chiunque. Adesso, ...Un altro quesito chiedeva se un transessuale può essere testimone di un matrimonio. “Non c’è nulla nella vigente legislazione canonica universale che proibisca ad una persona transessuale di essere ...