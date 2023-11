I meriti di Pioli e un dubbio che in Francia hanno | il Psg è davvero forte?

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il Milan dipromosso ieri nella vittoria contro il PSG: dallaintanto arrivano molte critiche al valore della squadra Arrigo Sacchi ha finalmente promosso il Milan che ha battuto il Psg. Ha esaltato la prestazione di Leao e si è entusiasmato soprattutto per un giocatore, come si legge nel pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport: «Ma avete visto la potenza, le accelerazioni e la forza di Loftus-Cheek? A centrocampo ha sempre avuto la lucidità per respingere gli attacchi avversari e l’energia per riproporsi in avanti. É stato bravissimo, ma devo ammettere che mi sono piaciuti tutti assieme, si sono dimostrati un collettivo». Al mantra Sacchiano fa eco la critica francese, che vede nel Psg proprio un’incapacità di giocare tutti insieme. L’Équipe scrive che la squadra non è riuscita a fare «la partita di controllo che desiderava», ha ...