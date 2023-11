I gol della serie A regione per regione | la terza in classifica non la indovinereste mai

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Secondo il sito Transfermarkt.it, inA, la Lombardia è lacon più calciatori andati in gol fino a questo punto del campionato. Sono infatti 23 le marcature dei lombardi in 11 incontri di ...

Secondo il sito Transfermarkt.it, in serie A, la Lombardia è la regione con più calciatori andati infino a questo punto del campionato. Sono infatti 23 le marcature dei lombardi in 11 incontri di campionato. Al secondo posto c'è il Lazio con 19, ma la cosa più curiosa, è che al terzo posto ci ...

L'esterno americano, che era uscito nel finale della sfida vinta contro il Psg ... A questo punto ci sarà uno stop, ma non lungo per Pulisic (25 anni, 4 gol e 2 assist in stagione). L'americano ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, prende la parola dalla Stadion Cukaricki in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cukaricki valida per ...