I gagliardetti d’Italia- il Piemonte-l’Asti

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il gagliardetto delLa squadrase utilizza per tradizione un gallo come simbolo, oltre ai colori bianco e rosso presenti anche nello stemma cittadino. Storicamente, il gallo viene utilizzato quale simbolo delle libertà comunali e non solo. Infatti, la leggenda narra che Papa Nicolò I fece ergere, nella metà dell’800 a. c., sui pinnacoli più alti delle cattedrali, dei galli a ricordo dell’episodio del rinnegamento di Pietro. Rappresentava un monito, per i fedeli, a significare che nessuno poteva considerarsi esente da peccato. Oltre la leggenda la realtà vede sempre, neiastigiani, il simbolo del gallo abbinato con i colori bianco rossi ovvero dello stemma cittadino con la croce bianca in campo rosso raffigurata suiutilizzati, alla fine degli anni Sessanta, ...