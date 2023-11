I cantanti a lezione di interpretazione con Laura Valente | la mamma di Angelina

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Gli allievi della scuola di Amici 23 sono sempre molto impegnati a preparare le canzoni e le coreografie da portare in studio durante la puntata domenicale. I fan dei ragazzi e dello stesso programma sa bene che, in questo senso non mancano mai nemmeno i tanto temuti compiti assegnati dai professori. Certo è che c’è sempre tempo e spazio per fare delle lezioni molto speciali… Vediamo cos’è successo! Amici 23,faaie parla diMango Come vi dicevamo, in questa nuova puntata del daytime di Amici 23 appena andata in onda oggi, mercoledì 8 novembre 2023, isono stati i protagonisti di unaspeciale con una professionista della musica italiana,. Lei è ovviamente nota ...