I bus al centro migranti per portarci a manifestare | il testimone sotterra Soumahoro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) «Aboubakar ci ha preso in giro, ci ha tradito. Noi, quando ci chiamavano, andavamo sempre, e dico sempre a protestare con lui per i diritti dei braccianti. Quando però gli dicevamo che da noi non c'era l'acqua calda, che eravamo al freddo e non ci davano il pocket money, rispondeva che sui conti delle cooperative non c'erano soldi per colpa della prefettura, che dovevamo aspettare». Sidy Traore ha 28 anni, è sbarcato a Catania quando ne aveva 21, ed è stato trasferito nella struttura d'accoglienza di Roccasecca dei Volsci, a Latina. Prima era ospite. Poi, avuto il permesso di soggiorno provvisorio, ha cominciato a lavorarci: «Aspetto ancora 6mila euro di stipendi». È seguito dalla Uiltucs. Il segretario locale del sindacato è Gianfranco Cartisano. A Roccasecca ilper iera gestito dal Consorzio Aid, guidato da Marie Terese ...