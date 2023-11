I benefici del riciclo valgono tre miliardi di euro Parla Capuano Conai

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Grazie alsono stati risparmiati nel 2022 oltre 56 tetrawattora di energia per un valore di 20 milioni di; 10 milioni 200 mila tonnellate di mancate emissioni di CO2 per oltre 600 milioni e un risparmio di materia vergine di 11 milioni 830 mila tonnellate per 2e 43 milioni di. Lo comunica il Consorzio nazionale imballaggi nel rapporto integrato di sostenibilità presentato oggi a Ecomondo. “Dati che fanno riflettere”, ha commentato il presidente del, Ignazio, “e che devono spronarci a un impegno sempre più attento, soprattutto in un Paese povero di materie prime come il nostro. E questi risultati sono anche merito di tutti i cittadini che, ogni giorno, fanno correttamente la raccolta differenziata, consapevoli che non stanno differenziando ...