«Ho bevuto un bicchiere di vino» | Betty Sorsile spiega cosa è successo nell’incidente sulla Laurentina

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha ammesso che era alla guida della Golf con contratto in leasing coinvolta in un incidente stradale in cui è morta la 13enne Gaia Menga. Ora è indagata dalla procura di Roma per omicidio stradale.hato oggi al Corriere della Sera Roma: «Eravamo andate a cena fuori. Era stata una serata tranquilla. Houndi, forse une mezzo. Poi ci siamo messe in macchina. Pioveva molto forte, non ho visto la rotonda, mi sono distratta e ho perso il controllo della Golf. Poi, l’irreparabile». La questione del tasso alcolemico è considerata importante dalla procura. La guida in stato di ebbrezza potrebbe essere decisiva., 33 anni, ...