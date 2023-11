Ha sbattuto contro il palo | era vicino alla scuola | incidente scuolabus | 12 i piccoli a bordo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Accade in Umbria a Castiglione del Lago. Due i bambini che sono stati precauzionalmente portati in ospedale. Gli altri sono stati

Accade in Umbria a Castiglione del Lago. Due i bambini che sono stati precauzionalmente portati in ospedale. Gli altri sono stati

“Ha sbattuto contro il palo, era vicino alla scuola”: incidente ... LA NAZIONE

Ambulanza va a sbattere contro auto in sosta. All’autista contestata la guida in stato di ebbrezza GenovaQuotidiana

Lo scuolabus è finito contro un palo a bordo strada nell'affrontare una curva. «Procedeva molto piano e stava per imboccare la strada che porta alla vicina scuola», ha detto ancora il sindaco. I ...andasse a sbattere contro le barriere. I tecnici del Cavallino ora dovranno capire come mai tutta la macchina sia andata in protezione senza che ci fosse effettivamente un punto di rottura. Tanto ...