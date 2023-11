Guido Rodriguez | dopo il Napoli anche il Man United nel mirino

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Durante l’estate scorsa, il nome di, centrocampista argentino (con cittadinanza italiana) del Betis Siviglia, era stato preso in considerazione da due club di Serie A come Milan e. Adesso si è fatta avanti un’altra squadra direttamente dalla Premier. Di nuovo sul mercato Il giocatore nato nel 1994 e in scadenza con il L'articolo