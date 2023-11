Guerra Israele-Hamas | | DIRETTA

Lain Ucraina, cosa c'è da sapere La Russia esce dal Trattato sulle armi Ucraina: 65 scrittori e artisti morti inIl rabbino capo: "Income qui a Kiev" Dossier - Sentieri di ...

Israele, la storia: dalla cacciata degli arabi alla guerra dei Sei giorni Corriere della Sera

Gaza accerchiata, riaperto il valico. Israele: “Comandanti di Hamas uccisi nei tunnel" - Gli Emirati Arabi Uniti costruiranno un ospedale da campo a Gaza - Gli Emirati Arabi Uniti costruiranno un ospedale da campo a Gaza RaiNews

preferisce parlare di una Striscia da cui non provengano più minacce per Israele. Fronti ostili da tutte le parti, dunque. L'impressione però è che la volpe Netanyahu guardi lungo. La guerra ad Hamas ...Sono fatte per dirigere la guerra, entrare in Israele da sotto terra, ammassare missili, armi automatiche, congegni di alta tecnologia e droni, per accumulare cibo acqua benzina. Nei tunnel c'è tutto ...