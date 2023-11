Guerra di Gaza | Israele apre a termine un corridoio umanitario lungo la via Salah ad Din

...la maggior parte discendenti da coloro che furono costretti a lasciare le loro case in Israele ai tempi delladel '48. Agli abitanti di Jabaliya, come ai due terzi della popolazione di, ...

Gli Stati Uniti e i paesi membri della Nato hanno convenuto per la sospensione del Trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa (Cfe), sottoscritto nel 1990 ...A non molta distanza la strada è ingombra di auto civili: la guerra in uno scenario di normalità. "Dobbiamo liberare Gaza da Hamas - insiste Matan -. Usa i civili come scudi umani e i palestinesi ...