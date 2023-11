Gruppo Renault e Nissan aprono un nuovo capitolo dell' Alleanza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) PARIGI (FRANCIA) - In seguito agli annunci pubblicati il 6 febbraio e il 26 luglio 2023, e dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, entra in vigore in data odierna ilAccordo ...

... e dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, entra in vigore in data odierna il Nuovo Accordo dell'Alleanza tra ile Nissan che sostituisce i precedenti accordi che ...

Il Gruppo Renault e Nissan finalizzano gli accordi ed aprono un ... Media Renault Italia

Renault e Nissan: il nuovo capitolo dell'Alleanza entra in vigore Motor1 Italia

PARIGI (FRANCIA) - In seguito agli annunci pubblicati il 6 febbraio e il 26 luglio 2023, e dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, entra in vigore in data odierna il Nuovo Accordo de ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...